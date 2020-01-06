Трамп назвал условие вывода американских войск из Ирака

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Американские войска не покинут территорию Ирака, пока Багдад не заплатит Вашингтону за построенную там авиабазу. Об этом, как сообщил в воскресенье пресс-пул Белого дома, американский президент Дональд Трамп заявил журналистам на борту своего самолета по пути из Флориды в Вашингтон.

"У нас там очень дорогая авиабаза. Ее строительство обошлось в миллиарды долларов. <...> Мы не уйдем, пока они не заплатят нам за это", - приводит пресс-пул слова Трампа.

"Если они попросят нас уйти, если мы не сделаем это по-дружески. Мы введем против них такие санкции, которых они никогда прежде не видели. По сравнению с этим иранские санкции покажутся чем-то скучным", - продолжил американский лидер.

Трамп также пригрозил Ираку санкциями в "случае враждебности" со стороны Багдада. Об этом американский лидер заявил, комментируя решение парламента Ирака о выводе иностранных войск из страны.

"Если будет какая-то враждебность, если они сделают что-то, что покажется нам неприемлемым, мы введем санкции против Ирака, очень значительные санкции", - приводит пресс-пул слова Трампа.