ОАГ признает Гуайдо в качестве спикера парламента Венесуэлы

ТАСС, 6 января. Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро считает лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо законным председателем Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Боливарианской Республики. Соответствующее заявление он разместил в воскресенье в Twitter.

"Мы приветствуем переизбрание Хуана Гуайдо на пост председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы, который продолжит возглавлять переходное правительство, - написал политик. - Мы осуждаем последовательные акты насилия против Национальной ассамблеи и отвергаем любую узурпацию, которая противоречит конституционному порядку".

Ранее депутат Луис Парра, который является политическим оппонентом Гуайдо, объявил себя главой Национальной ассамблеи. Часть оппозиции отвергла его присягу, заявив, что на сессии не было необходимого кворума. Сам Гуайдо обвинил власти страны в препятствовании доступу депутатов в здание контролируемой противниками президента страны Николаса Мадуро Национальной ассамблеи, где должны были пройти выборы ее главы. Мадуро назвал законным назначение нового спикера.

Позже часть депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы на заседании, прошедшем в воскресенье вне стен парламента, провозгласила Гуайдо председателем законодательного органа. В его поддержку высказались США, ЕС и страны Группы Лимы.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент страны Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.