Трамп обсудил с Джонсоном ситуацию в Ираке и Иране

ТАСС, 6 января. Президент США Дональд Трамп обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном ситуацию в Иране и Ираке, сказано в сообщении, распространенном пресс-службой Белого Дома.

"Президент Дональд Трамп говорил сегодня с премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном. Лидеры двух стран обсудили текущую ситуацию в Ираке и Иране и подтвердили тесный союз между двумя странами", - говорится в сообщении.

Ранее Джонсон заявлял, что командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани, убитый в Ираке в результате удара ВВС США, представлял угрозу и был ответственен за дестабилизирующие действия в регионе.

В пятницу Пентагон сообщил о нанесенном по распоряжению президента США Дональда Трампа ракетном ударе по автоколонне в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб Сулеймани. По версии американской администрации, операция носила оборонительный характер, так как преследовала цель защитить военнослужащих США, дислоцированных на Ближнем Востоке.

Вслед за этой атакой Высший совет национальной безопасности Ирана по итогам экстренного заседания обещал отомстить за Сулеймани. В своем заявлении он также указал на то, что "Америка несет всю ответственность за последствия этой преступной авантюры". Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем назвал нападение проявлением терроризма со стороны США.