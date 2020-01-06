Трамп считает, что у США есть право наносить удары по иранским культурным объектам

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что у Вашингтона есть право наносить удары по иранским культурным объектам. Об этом он заявил журналистам на борту своего самолета по пути из Флориды в Вашингтон.

"Им [иранцам] позволено убивать наших людей. Им разрешено мучить и калечить наших людей. Им разрешено использовать придорожные бомбы и взрывать наших людей. А нам нельзя трогать их объект культуры? Это так не работает", - приводит в воскресенье слова Трампа пресс-пул Белого дома.

По словам американского лидера, если иранские власти решатся отомстить за убийство ВС США командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани, то их ждет "крупное возмездие" со стороны Вашингтона.