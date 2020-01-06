В Пентагоне заявили, что решение Трампа убить Сулеймани не было неожиданным

ТАСС, 6 января. Министерство обороны США опровергло информацию газеты The New York Times о том, что президент США Дональд Трамп наперекор Пентагону и вопреки последним данным разведки санкционировал убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

"Детали и обсуждения, изложенные в статье The New York Times, являются неточными и неполными. Эти "источники" явно не участвовали в каком-либо из описанных совещаний, и поэтому цитирование их полностью вводит в заблуждение", - написала в Twitter пресс-секретарь Пентагона Алисса Фара.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на свои источники сообщила о том, что представители военного ведомства были удивлены тем, что Трамп принял решение ликвидировать генерала Сулеймани, находившегося в тот момент в Ираке. Кроме того, согласно источникам газеты, президент США проигнорировал поступившие 30 декабря разведданные, согласно которым на Ближнем Востоке ничего из ряда вон выходящего не происходило, включая разъезды Сулеймани.

В пятницу Пентагон сообщил об операции, в результате которой в районе аэропорта Багдада погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани.