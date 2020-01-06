Гуайдо вышел из партии, объяснив это необходимостью сосредоточиться на управлении страной

КАРАКАС, 6 января. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в воскресенье заявил о выходе из партии "Народная воля", объяснив это необходимостью сосредоточиться на исполнении обязанностей временного главы государства.

"Я попросил мою партию освободить меня от партийных обязанностей, чтобы стать независимым гражданином и посвятить себя каждой из сфер жизни страны и потребностям нашего народа", - написал он в Twitter. Политик также заявил, что после воскресных событий вокруг выборов нового председателя законодательного органа Боливарианской Республики, депутаты Национальной ассамблеи соберутся во вторник в здании парламента "как и положено".

В воскресенье депутат Луис Парра, который является политическим оппонентом Гуайдо, объявил себя главой Национальной ассамблеи. Часть оппозиции отвергла его присягу, заявив, что на сессии не было необходимого кворума. Сам Гуайдо обвинил власти страны в препятствовании доступу депутатов в здание контролируемой противниками Мадуро Национальной ассамблеи, где должны были пройти выборы ее главы. В Twitter законодательного органа было размещено сообщение, в котором произошедшее названо "переворотом". Мадуро назвал законным назначение нового спикера.

Позднее часть депутатов Национальной ассамблеи на заседании, прошедшем вне стен парламента, провозгласила Гуайдо председателем законодательного органа. Как отметил телеканал VPI, кандидатуру политика поддержали 100 парламентариев из 167. Его заместителями были назначены Хуан Пабло Гуанипа и Карлос Берризбейтиа.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.