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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани
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Конгресс США рассмотрит резолюцию об ограничении военных полномочий Трампа против Ирана

Президент США ранее говорил, что считает возможным несоразмерный ответный удар по Ирану без уведомления Конгресса
Здание Конгресса США AP Photo/Mark Tenally
Описание
Здание Конгресса США
© AP Photo/Mark Tenally

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США на этой неделе проголосует по резолюции, призванной подтвердить ограничения полномочий президента страны Дональда Трампа в вопросе военных действий в отношении Ирана. Об этом сообщается в распространенном в воскресенье письме спикера нижней палаты американского законодательного органа Нэнси Пелоси законодателям-демократам.

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"На этой неделе Палата представителей представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента США в отношении Ирана. Эта резолюция схожа с той, что была внесена в Сенат сенатором Тимом Кейном. Она подтверждает давно установленные надзорные обязанности Конгресса, требуя, чтобы при отсутствии дальнейших действий со стороны законодателей военные действия, инициированные администрацией в отношении Ирана, были прекращены в течение 30 дней", - сказано в письме.

Как подчеркнула в письме Пелоси, удар, нанесенный США в районе багдадского аэропорта, в результате которого был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) генерал Касем Сулеймани, был "провокационным и несоразмерным". "Эти действия поставили под угрозу наших военнослужащих, дипломатов и других лиц, угрожая серьезным обострением напряженности в отношениях с Ираном. Наша главная обязанность как членов Конгресса заключается в обеспечении безопасности американского народа. По этой причине мы обеспокоены, что администрация предприняла эти действия, не проконсультировавшись с Конгрессом, не учитывая военные полномочия Конгресса, гарантированные Конституцией США", - пояснила Пелоси.

О нанесении удара Пентагон сообщил 3 января. Конгресс США не был уведомлен заранее о его подготовке. Как сообщила газета The Washington Post, официально о проведенной операции Белый дом уведомил законодателей в субботу. По данным издания, направленный Белым домом отчет засекречен, неизвестно, будет ли он опубликован.

В воскресенье Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут нанести непропорционально сильный удар по Ирану в ответ на любое нападение на американских граждан или объекты. При этом он подчеркнул, что не считает необходимым официально уведомлять Конгресс в случае подобных шагов против Тегерана.

Теги
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