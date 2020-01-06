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Премьер Японии выступил за укрепление отношений с Россией и Китаем в новом году

Также Синдзо Абэ отметил важность сотрудничества с США

ТОКИО, 6 января. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает, что Японии необходимо укреплять отношения сотрудничества с Россией и Китаем. Об этом глава японского правительства заявил в понедельник на пресс-конференции по случаю начала нового года.

"Мир сейчас терпит серьезные изменения. И на фоне тяжелой обстановки в сфере безопасности в восточной Азии крайне важным является тесное сотрудничество между Японией и США, Японией, США и Южной Кореей, а также укрепление отношений сотрудничества с Россией и Китаем", - подчеркнул он.

Глава японского правительства также добавил, что японско-американский альянс является "основой внешней политики и безопасности Японии уже более 60 лет".

Теги
ЯпонияСШАРоссияКитайРеспублика КореяАбэ, Синдзо
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