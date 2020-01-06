Премьер Японии по-прежнему готов встретиться с лидером КНДР без предварительных условий

ТОКИО, 6 января. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ по-прежнему готов провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном без каких-либо предварительных условий. Об этом в понедельник на пресс-конференции по случаю начала нового года заявил сам глава японского правительства.

"Для скорейшего решения самой главной проблемы - проблемы похищенных граждан, я готов лично встретиться с председателем Ким Чен Ыном без каких-либо предварительных условий", - отметил он.

Абэ в последние месяцы неоднократно открыто заявлял, что готов провести встречу с лидером КНДР. По мнению главы японского правительства, встреча с Ким Чен Ыном необходима, чтобы добиться прогресса в деле возвращения на родину японцев, похищенных разведкой КНДР в 70-е годы прошлого века.

Тема похищений японцев разведывательными службами КНДР - одна из самых болезненных в отношениях двух стран, которые не поддерживают официальных дипломатических связей. В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения только 13 граждан Японии и позволил пятерым из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родственникам направлены останки, подлинность которых подтвердить не удалось.

В мае 2014 года правительства Японии и КНДР договорились провести новое расследование похищений японских граждан, однако занимавшаяся этим комиссия была впоследствии распущена по инициативе Пхеньяна.