{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Премьер Японии по-прежнему готов встретиться с лидером КНДР без предварительных условий

По мнению Синдзо Абэ, встреча с Ким Чен Ыном необходима, чтобы добиться прогресса в деле возвращения на родину японцев, похищенных разведкой КНДР в XX веке

ТОКИО, 6 января. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ по-прежнему готов провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном без каких-либо предварительных условий. Об этом в понедельник на пресс-конференции по случаю начала нового года заявил сам глава японского правительства.

"Для скорейшего решения самой главной проблемы - проблемы похищенных граждан, я готов лично встретиться с председателем Ким Чен Ыном без каких-либо предварительных условий", - отметил он.

Абэ в последние месяцы неоднократно открыто заявлял, что готов провести встречу с лидером КНДР. По мнению главы японского правительства, встреча с Ким Чен Ыном необходима, чтобы добиться прогресса в деле возвращения на родину японцев, похищенных разведкой КНДР в 70-е годы прошлого века.

Тема похищений японцев разведывательными службами КНДР - одна из самых болезненных в отношениях двух стран, которые не поддерживают официальных дипломатических связей. В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения только 13 граждан Японии и позволил пятерым из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родственникам направлены останки, подлинность которых подтвердить не удалось.

В мае 2014 года правительства Японии и КНДР договорились провести новое расследование похищений японских граждан, однако занимавшаяся этим комиссия была впоследствии распущена по инициативе Пхеньяна.

Теги
ЯпонияКНДРКим Чен ЫнАбэ, Синдзо
Реклама на ТАСС
Гибель иранского генерала Касема Сулеймани
Япония призывает к диалогу для снятия напряженности на Ближнем Востоке
Ситуация на Ближнем Востоке серьезно обострилась после смерти иранского генерала Касема Сулеймани вследствие ракетного удара США
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС