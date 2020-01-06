Япония призывает к диалогу для снятия напряженности на Ближнем Востоке

ТОКИО, 6 января. /ТАСС/. Япония считает, что для снятия напряженности на Ближнем Востоке все вовлеченные стороны должны приложить дипломатические усилия. Об этом в понедельник на пресс-конференции по случаю начала нового года заявил премьер-министр Синдзо Абэ.

"Мы требуем, чтобы все вовлеченные [в ситуацию на Ближнем Востоке] стороны приложили дипломатические усилия для избежания дальнейшей эскалации и для снятия напряженности", - отметил он. Глава японского правительства также напомнил, что в конце прошлого года Японию с визитом посетил президент Ирана Хасан Роухани и подчеркнул, что японская сторона, в свою очередь, и впредь продолжит способствовать стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

Ситуация на Ближнем Востоке серьезно обострилась после того, как 3 января Пентагон сообщил об операции, в ходе которой в районе аэропорта Багдада был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа. По версии американской администрации, операция носила оборонительный характер, так как преследовала цель защитить американских военнослужащих, дислоцированных на Ближнем Востоке.

Высший совет национальной безопасности Ирана пообещал отомстить тем, кто убил Сулеймани. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем назвал нападение проявлением терроризма со стороны США.