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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

МИД КНР: внешние силы вынудили Иран сократить обязательства по ядерной сделке

В то же время Тегеран продемонстрировал сдержанную позицию, что говорит о наличии у него политической воли в полной мере выполнять условия сделки, отметили в ведомстве

ПЕКИН, 6 января. /ТАСС/. Международному сообществу необходимо учитывать, что именно внешние силы вынудили Иран сократить его обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) о его ядерной программе. Об этом в понедельник на регулярном брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Полагаем, что несмотря на то, что Иран был вынужден сократить свои обязательства из-за внешних факторов, он в то же время продемонстрировал сдержанную позицию, что ясно дает понять о наличии у него политической воли в полной мере выполнять условия сделки. Он также не отступил от выполнения своих обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия", - сказал он.

Дипломат напомнил, что нынешняя ситуация была продиктована тем, что США в одностороннем порядке вышли из СВПД и начали оказывать на него давление. "Именно это послужило причиной напряженности вокруг сделки, и все стороны должны объективно и справедливо рассматривать ситуацию с СВПД с этих исходных позиций", - подчеркнул официальный представитель внешнеполитического ведомства.

В воскресенье Иран объявил о финальном этапе сокращения обязательств по ядерной сделке 2015 года. Новый шаг Тегерана предполагает, что он не будет соблюдать установленные СВПД ограничения по количеству центрифуг для обогащения урана.

Теги
ИранКитайСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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