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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

Ситуацию в Ираке рассмотрят на встрече начальников генштабов стран НАТО 14 января

Описание
© REUTERS/Francois Lenoir

БРЮССЕЛЬ, 6 января. /ТАСС/. Обострение ситуации в Ираке и отношений США и Ирана после американского авиаудара под Багдадом, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани, будут обсуждаться на плановой встрече начальников генеральных штабов стран НАТО 14 января в Брюсселе. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в миссии одной из европейских стран при НАТО.

"Ситуация в Ираке и обострение отношений с Ираном, безусловно, будут подняты на предстоящем 14 января в Брюсселе заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов", - отметил он. В опубликованной НАТО официальной программе встречи эта тема пока не упоминается.

Теги
СШАИранИракГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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