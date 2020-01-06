{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В кабмине ФРГ назвали Россию важным актером на мировой арене

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт отметил, что РФ необходима в качестве постоянного члена СБ ООН для решения политических конфликтов

БЕРЛИН, 6 января. /ТАСС/. Россия необходима для решения политических проблем в мире. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Россия - важный актер на мировой арене и в качестве постоянного член Совбеза ООН необходима для решения политических конфликтов", - сказал он.

Как сообщила пресс-служба Кремля, канцлер ФРГ Ангела Меркель по приглашению президента РФ Владимира Путина посетит 11 января Россию с рабочим визитом. В ходе переговоров планируется обсудить актуальные темы международной повестки, в том числе ситуацию в Сирии, Ливии, эскалацию напряженности на Ближнем Востоке в результате американского авиаудара по аэропорту Багдада 3 января.

Зайберт со своей стороны отметил, что канцлера в поездке будет сопровождать министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. "В формате рабочего ужина будут обсуждаться международные вопросы - Сирия, Ливия, Ирак, Иран, Украина. Кроме того, стороны затронут двусторонние вопросы", - отметил представитель кабмина ФРГ.

Теги
Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичГерманияРоссияМаас, Хайко
Реклама на ТАСС
Гибель иранского генерала Касема Сулеймани
ВС Ирака ограничили передвижение сил международной коалиции в стране
Это сделано в рамках подготовки механизма по выводу иностранных войск с иракской территории
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС