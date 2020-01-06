В кабмине ФРГ назвали Россию важным актером на мировой арене

БЕРЛИН, 6 января. /ТАСС/. Россия необходима для решения политических проблем в мире. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Россия - важный актер на мировой арене и в качестве постоянного член Совбеза ООН необходима для решения политических конфликтов", - сказал он.

Как сообщила пресс-служба Кремля, канцлер ФРГ Ангела Меркель по приглашению президента РФ Владимира Путина посетит 11 января Россию с рабочим визитом. В ходе переговоров планируется обсудить актуальные темы международной повестки, в том числе ситуацию в Сирии, Ливии, эскалацию напряженности на Ближнем Востоке в результате американского авиаудара по аэропорту Багдада 3 января.

Зайберт со своей стороны отметил, что канцлера в поездке будет сопровождать министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. "В формате рабочего ужина будут обсуждаться международные вопросы - Сирия, Ливия, Ирак, Иран, Украина. Кроме того, стороны затронут двусторонние вопросы", - отметил представитель кабмина ФРГ.