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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
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ЕС примет решение о санкциях по Ирану после оценки МАГАТЭ шагов Тегерана в ядерной сфере

Могут быть как введены новые санкции, так и отменены имеющиеся

БРЮССЕЛЬ, 6 января. /ТАСС/. Евросоюз примет решение о возможных санкциях в отношении Ирана после оценки МАГАТЭ действий Тегерана в ядерной сфере. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано на брифинге в Брюсселе в понедельник.

"Евросоюз будет принимать решение о возможных новых санкциях или о продолжении процесса отмены санкций против Ирана после получения анализа МАГАТЭ конкретных действий Тегерана в ядерной сфере", - заявил он, комментируя объявление Ирана о новом сокращении объема своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе.

Питер Стано также сообщил, что МИД Ирана пока не дал ответа на приглашение министра иностранных дел этой страны Джавада Зарифа в Брюссель для проведения переговоров о разрядке напряженности с США, деэскалации в Ираке и будущем СВПД по ядерной программе.

"Верховный представитель [по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель] пригласил министра Зарифа в Брюссель, теперь мы ожидаем решения Тегерана", - заявил он, отвечая на вопрос об ответе Ирана на это приглашение.

Стано подчеркнул, что переговоры коснутся "не только СВПД, но и всего комплекса вопросов по деэскалации в Ираке и отношений [Ирана] с США".

Теги
ИранСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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