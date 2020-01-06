ВС Ирака ограничили передвижение сил международной коалиции в стране

КАИР, 6 января. /ТАСС/. Ирак в рамках подготовки механизма по выводу иностранных войск с его территории ограничил передвижение наземных и воздушных сил международной коалиции в стране. Об этом, как передает новостной портал Al Mawazin , заявил в понедельник официальный представитель главнокомандующего вооруженных сил республики генерал Абдель Карим Халаф.

"Иракские власти подготовили механизм вывода американских войск с территории страны, - указал он. - Функции сил международной коалиции будут ограничены только консультативной ролью, поставкой вооружений и обучением [иракских войск], а ее вооруженные силы уйдут".

"Правительство ограничило действия международных сил как на земле, так и в воздухе, - отметил Халаф. - Сейчас им запрещено осуществлять какие-либо передвижения".

По его словам, США проводили отдельные операции без ведома главного командования ВС. "Недавние американские удары - это глупость, с которой нельзя мириться", - подчеркнул он, указав, что погибший при бомбардировке США командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани "был гостем Ирака, на которого нельзя было нападать". "Присутствие Сулеймани было внутренним делом Ирака", - заключил генерал.