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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

ВС Ирака ограничили передвижение сил международной коалиции в стране

Это сделано в рамках подготовки механизма по выводу иностранных войск с иракской территории

КАИР, 6 января. /ТАСС/. Ирак в рамках подготовки механизма по выводу иностранных войск с его территории ограничил передвижение наземных и воздушных сил международной коалиции в стране. Об этом, как передает новостной портал Al Mawazin, заявил в понедельник официальный представитель главнокомандующего вооруженных сил республики генерал Абдель Карим Халаф.

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"Иракские власти подготовили механизм вывода американских войск с территории страны, - указал он. - Функции сил международной коалиции будут ограничены только консультативной ролью, поставкой вооружений и обучением [иракских войск], а ее вооруженные силы уйдут".

"Правительство ограничило действия международных сил как на земле, так и в воздухе, - отметил Халаф. - Сейчас им запрещено осуществлять какие-либо передвижения".

По его словам, США проводили отдельные операции без ведома главного командования ВС. "Недавние американские удары - это глупость, с которой нельзя мириться", - подчеркнул он, указав, что погибший при бомбардировке США командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани "был гостем Ирака, на которого нельзя было нападать". "Присутствие Сулеймани было внутренним делом Ирака", - заключил генерал.

Теги
СШАИранИракГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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