Sky: Совет безопасности Великобритании обсудит 7 января ситуацию в Иране

ЛОНДОН, 6 января. /ТАСС/. Ситуация в Иране будет обсуждаться во вторник на заседании Совета безопасности Великобритании под председательством премьер-министра Бориса Джонсона. Об этом в понедельник сообщил телеканал Sky News со ссылкой на официального представителя главы правительства страны.

По данным телеканала, обстановка на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в результате удара США станет одной из основных тем заседания совета, которое было уже давно запланировано и должно было состояться на этой неделе.

Как добавил представитель премьера, Лондон также обеспокоен тем, что Иран в воскресенье объявил о финальном этапе сокращения обязательств по ядерной сделке 2015 года. Новый шаг Тегерана предполагает, что он перестанет соблюдать ограничения по количеству центрифуг для обогащения урана, установленные Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

По словам сотрудника премьерской канцелярии на Даунинг-стрит, 10, Великобритания в настоящий момент обсуждает дальнейшие шаги, касающиеся СВПД, с другими участниками сделки. В распространенном в воскресенье вечером совместном заявлении Джонсон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон выразили обеспокоенность "негативной ролью", которую, по их мнению, играет Тегеран на Ближнем Востоке, и призвали его отказаться от силовых акций и мер, которые противоречат ядерной сделке.

Ранее официальный Лондон также призвал власти Ирака разрешить возглавляемой США международной антитеррористической коалиции действовать на территории страны. Джонсон намерен в ближайшее время провести разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Ирака Аделем Абдель Махди. При этом, как отметил в понедельник представитель Джонсона, Лондон не планирует применять санкции в отношении Ирака после того, как его парламент обязал правительство положить конец иностранному военному присутствию в стране. Президент США Дональд Трамп отказался выводить войска, пригрозив Ираку "беспрецедентными санкциями".