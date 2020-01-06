Эр-Рияд призвал осознавать риски для глобальной безопасности из-за ситуации вокруг Багдада

ТАСС, 6 января. Саудовская Аравия заинтересована в недопущении дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке, призывая международной сообщество осознавать риски для глобальной безопасности. Об этом, как передает агентство Reuters, заявил в понедельник глава МИД королевства Фейсал бен Фархан Аль Сауд, комментируя ситуацию вокруг Ирака после убийства там при бомбардировке США командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани.

"Мы крайне заинтересованы в том, чтобы ситуация в регионе не скатывалась к дальнейшей эскалации, - отметил он. - Безусловно, сейчас очень опасный момент, поэтому нам нужно осознавать все риски и опасности не только для региона, но и в масштабах глобальной безопасности. Надеемся, что все игроки сделают необходимые шаги, чтобы не допустить усиления эскалации и каких-либо провокаций".

Ситуация вокруг Ирака

Обстановка вокруг Ирака накалилась до предела после того, как 2 января американские ВВС по распоряжению президента Дональда Трампа нанесли удар в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб Сулеймани, а также заместитель главы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис и еще несколько человек.

Вслед за этой атакой Высший совет национальной безопасности Ирана по итогам экстренного заседания заявил, что сделает все, чтобы отомстить за своего командующего, указав, что "Америка несет всю ответственность за последствия этой преступной авантюры", совершив "самую большую стратегическую ошибку". Тегеран также приступил к сокращению выполнения своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

5 декабря парламент Ирака в ответ на американские бомбардировки в принятой на экстренном заседании резолюции обязал правительство "положить конец военному присутствию иностранных сил в республике и прекратить работу в рамках соглашения по безопасности, заключенного с силами международной антитеррористической коалиции". Президент Трамп отказался выводить войска, пригрозив Багдаду "беспрецедентными санкциями".