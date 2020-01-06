Источник: США добиваются от стран НАТО выражения поддержки своим действиям в Ираке

БРЮССЕЛЬ, 6 января. /ТАСС/. США стремятся добиться от государств НАТО выражения поддержки американских действий в Ираке, включая убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщил ТАСС в понедельник дипломатический источник в Брюсселе, где в 15:00 (17:00 мск) открылась экстренная встреча Североатлантического совета для обсуждения последствий авиаудара США под Багдадом. США требуют от альянса соблюдения североатлантической солидарности.

"Американская сторона в своих контактах с союзниками (странами НАТО - прим. ТАСС) требуют поддержки антитеррористических действий Пентагона в Ираке и Сирии, включая последние воздушные рейды, - заявил он. - США подчеркивают важность сохранения единства антитеррористической коалиции в Ираке и Сирии и соблюдения принципа атлантической солидарности".

Внеплановая встреча Совета НАТО на уровне послов созвана в понедельник в Брюсселе для обсуждения резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке в результате действий США. Вашингтон и его партнеры в НАТО обеспокоены возможной необходимостью вывода своих сил из Ирака, что фактически лишит американскую коалицию плацдарма для действий в Ираке и Сирии, где американские позиции уже фактически утрачены. Как отмечают источники ТАСС, в этой ситуации ключевую для НАТО роль будет играть позиция Турции, которая пока не готова предоставлять США и НАТО широкие возможности для базирования сил на своей территории для действий в отношении сопредельных государств.

Отступление из Ирака?

4 января НАТО приостановила работу своей миссии в Багдаде по подготовке иракских военных из-за опасений за безопасность своих инструкторов. Представитель альянса заявил, что это было самостоятельное решение НАТО. Однако, по информации из дипломатических источников, на этот шаг альянс пошел под давлением иракской стороны, фактически блокировавшей работу миссии.

В воскресенье Ирак сделал следующий шаг в ответ на американский авиаудар по своей территории - парламент принял резолюцию, обязывающую правительство положить конец военному присутствию иностранных сил в республике и прекратить работу в рамках соглашения по безопасности, заключенного с силами международной антитеррористической коалиции.

Президент США Дональд Трамп отказался это делать, потребовав сначала от Ирака заплатить миллиарды долларов за строительство в стране авиабазы, а также пригрозив Ираку "беспрецедентными санкциями" в случае недружественных действий.