CNN: ситуация на Ближнем Востоке может быстро выйти из-под контроля

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /ТАСС/. Ситуация на Ближнем Востоке может быстро выйти из-под контроля после американского ракетного удара, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN в репортаже из Тегерана.

"Иранцы заявляют, что готовы дать ответ и напряженность на Ближнем Востоке сейчас настолько сильна, что может быстро выйти из-под контроля", - отмечалось в репортаже.

"Гнев у иранцев и иранского руководства вызывает и то, что президент Трамп в Twitter сообщил, что США держат под прицелом 52 объекта в Иране, в том числе те, которые важны для культуры Ирана, - указала телекомпания. - Если это действительно произойдет, то Иран будет готов сражаться".

В репортаже были включены кадры, запечатлевшие массовые демонстрации, в ходе которых участники скандировали антиамериканские лозунги. "Участники процессии по улицам Тегерана выражают неприкрытую ненависть к США. - отмечалось в репортаже. - Многие из них несли плакаты всего лишь с двумя словами - "Жестокая месть".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Тегеран пообещал США жесткий ответ и приступил к сокращению выполнения своих обязательств в рамках ядерной сделки.

Действия американцев, с 29 декабря наносящих удары по шиитским группировкам в Ираке, вызвали критику иракских властей и вопрос о правомочности действий коалиции во главе с Вашингтоном. 5 января парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода из страны всех иностранных войск. Президент США Дональд Трамп отказался это делать, пригрозив Ираку "беспрецедентными санкциями".