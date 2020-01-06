ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия. Соответствующее сообщение он разместил в понедельник в Twitter .

"У Ирана никогда не будет ядерного оружия!" - написал он.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как в ночь со 2 на 3 января США нанесли авиаудар в районе аэропорта Багдада, в результате которого был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) генерал Касем Сулеймани. Иран пообещал жесткий ответ США и приступил к сокращению выполнения своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе.

СВПД был подписан в апреле 2015 года представителями Ирана, России, Китая, США, Великобритании, Германии и Франции. Этот документ включает набор конкретных мер и обязательств Ирана по обеспечению исключительно мирного характера своей ядерной программы, в ответ на которые должны были быть последовательно отменены санкции ООН и односторонние запретительные меры западных стран. Однако уже в 2017 году США вышли из соглашения и ввели жесткие санкции против Тегерана, которые в настоящий момент исполняют практически все западные компании, поскольку страны ЕС, вопреки собственным заявлениям, не смогли создать эффективных механизмов для нейтрализации односторонних американских запретительных мер.