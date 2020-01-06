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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
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Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия

Президент США никак не пояснил свои слова
Президент США Дональд Трамп EPA-EFE/CRISTOBAL HERRERA
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Президент США Дональд Трамп
© EPA-EFE/CRISTOBAL HERRERA

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия. Соответствующее сообщение он разместил в понедельник в Twitter.

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"У Ирана никогда не будет ядерного оружия!" - написал он.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как в ночь со 2 на 3 января США нанесли авиаудар в районе аэропорта Багдада, в результате которого был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) генерал Касем Сулеймани. Иран пообещал жесткий ответ США и приступил к сокращению выполнения своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе.

СВПД был подписан в апреле 2015 года представителями Ирана, России, Китая, США, Великобритании, Германии и Франции. Этот документ включает набор конкретных мер и обязательств Ирана по обеспечению исключительно мирного характера своей ядерной программы, в ответ на которые должны были быть последовательно отменены санкции ООН и односторонние запретительные меры западных стран. Однако уже в 2017 году США вышли из соглашения и ввели жесткие санкции против Тегерана, которые в настоящий момент исполняют практически все западные компании, поскольку страны ЕС, вопреки собственным заявлениям, не смогли создать эффективных механизмов для нейтрализации односторонних американских запретительных мер.

Теги
СШАИранСитуация вокруг ядерной программы ИранаТрамп, Дональд
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