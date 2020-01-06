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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Трамп готов вести переговоры с Ираном о пересмотре условий ядерной сделки

Президент США ранее неоднократно заявлял, что настроен на диалог с Тегераном и готов встретиться с представителями Ирана без предварительных условий

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп по-прежнему готов вести переговоры с иранскими властями о пересмотре условий сделки по ядерной программе Тегерана. Об этом сообщила в понедельник старший советник американского лидера Келлиэнн Конуэй, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Ее спросили, считает ли глава государства, что в данной ситуации еще можно вести переговоры с Ираном о пересмотре условий сделки. "Он [Трамп] говорил, что открыт [к переговорам по этому вопросу]. Если Иран хочет начать вести себя как нормальная страна, то, конечно, абсолютно [Трамп готов к переговорам]", - ответила Конуэй.

Трамп ранее неоднократно заявлял, что настроен на диалог с Тегераном и готов встретиться с представителями Ирана без предварительных условий. В американской администрации до последнего времени подчеркивают, что предложение остается в силе. При этом хозяин Белого дома дал понять, что заинтересован в замене существующего СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе) на другой договор, который бы включил не только атомную программу Ирана, но и широкий спектр вопросов, например, ракетную программу Тегерана и его региональную политику. Вашингтон выдвигает в отношении Тегерана ряд требований, среди которых "полное прекращение иранской ядерной программы, возвращение удерживаемых американцев, прекращение программы создания межконтинентальных баллистических ракет, а также прекращение враждебной деятельности Ирана в регионе".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как в ночь со 2 на 3 января США нанесли авиаудар в районе аэропорта Багдада, в результате которого был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) генерал Касем Сулеймани. Иран пообещал жесткий ответ США и уже приступил к сокращению выполнения своих обязательств в рамках СВПД.

СВПД был подписан в апреле 2015 года между Ираном, Россией, Китаем, США, Великобританией, Германией и Францией. Этот документ включал набор конкретных мер и обязательств Ирана по обеспечению исключительно мирного характера своей ядерной программы, в ответ на которые должны были быть последовательно отменены санкции ООН и односторонние запретительные меры западных стран. Однако уже в 2017 году США вышли из соглашения и ввели жесткие санкции против Тегерана, которые в настоящий момент исполняют практически все западные компании, поскольку страны ЕС, вопреки собственным заявлениям, не смогли создать эффективных механизмов для нейтрализации односторонних американских запретительных мер.

Теги
СШАИранСитуация вокруг ядерной программы ИранаТрамп, Дональд
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