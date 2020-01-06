Трамп готов вести переговоры с Ираном о пересмотре условий ядерной сделки

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп по-прежнему готов вести переговоры с иранскими властями о пересмотре условий сделки по ядерной программе Тегерана. Об этом сообщила в понедельник старший советник американского лидера Келлиэнн Конуэй, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Ее спросили, считает ли глава государства, что в данной ситуации еще можно вести переговоры с Ираном о пересмотре условий сделки. "Он [Трамп] говорил, что открыт [к переговорам по этому вопросу]. Если Иран хочет начать вести себя как нормальная страна, то, конечно, абсолютно [Трамп готов к переговорам]", - ответила Конуэй.

Трамп ранее неоднократно заявлял, что настроен на диалог с Тегераном и готов встретиться с представителями Ирана без предварительных условий. В американской администрации до последнего времени подчеркивают, что предложение остается в силе. При этом хозяин Белого дома дал понять, что заинтересован в замене существующего СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе) на другой договор, который бы включил не только атомную программу Ирана, но и широкий спектр вопросов, например, ракетную программу Тегерана и его региональную политику. Вашингтон выдвигает в отношении Тегерана ряд требований, среди которых "полное прекращение иранской ядерной программы, возвращение удерживаемых американцев, прекращение программы создания межконтинентальных баллистических ракет, а также прекращение враждебной деятельности Ирана в регионе".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как в ночь со 2 на 3 января США нанесли авиаудар в районе аэропорта Багдада, в результате которого был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) генерал Касем Сулеймани. Иран пообещал жесткий ответ США и уже приступил к сокращению выполнения своих обязательств в рамках СВПД.

СВПД был подписан в апреле 2015 года между Ираном, Россией, Китаем, США, Великобританией, Германией и Францией. Этот документ включал набор конкретных мер и обязательств Ирана по обеспечению исключительно мирного характера своей ядерной программы, в ответ на которые должны были быть последовательно отменены санкции ООН и односторонние запретительные меры западных стран. Однако уже в 2017 году США вышли из соглашения и ввели жесткие санкции против Тегерана, которые в настоящий момент исполняют практически все западные компании, поскольку страны ЕС, вопреки собственным заявлениям, не смогли создать эффективных механизмов для нейтрализации односторонних американских запретительных мер.