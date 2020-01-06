CNN: американский контингент, направленный на Ближний Восток, может остаться там надолго

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /ТАСС/. Переброска на Ближний Восток примерно 3,5 тыс. американских военнослужащих после ракетного удара, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани, может обернуться для США новым долгосрочным обязательством по развертыванию войск в регионе. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN в репортаже из Пентагона.

На Ближнем Востоке, отмечалось в репортаже, уже расположены десятки тысяч американских военнослужащих и все эти американские базы могут стать целями для иранского удара. "Именно в этом состоит основная проблема: как обеспечить защиту всех этих объектов, - указала телекомпания. - Их оборона была усилена, дополнительный контингент направлен, бдительность на высоком уровне, но проблема в том, насколько долго удастся обеспечивать такой уровень повышенной боеготовности, поскольку со временем придется осуществлять ротацию войск. Таким образом, это может оказаться еще одним долгосрочным обязательством по развертыванию войск в регионе".

По данным телекомпании перед примерно 3,5 тыс. американских военнослужащих, которые перебрасываются на Ближний Восток на этой неделе, поставлена задача обеспечения безопасности американских баз, американских дипломатических представительств и других американских объектов в регионе. "Эти войска не предназначены для использования в боевых действиях против Ирана, - сообщила CNN. - Если действительно начнется крупномасштабная операция против Ирана, то она будет осуществляться с воздуха и с моря, а не с использованием сухопутных войск".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Тегеран пообещал США жесткий ответ и приступил к сокращению выполнения своих обязательств в рамках ядерной сделки.

Действия американцев, с 29 декабря наносящих удары по шиитским группировкам в Ираке, вызвали критику иракских властей и вопрос о правомочности действий коалиции во главе с Вашингтоном. 5 января парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода из страны всех иностранных войск. Президент США Дональд Трамп отказался это делать, пригрозив Ираку "беспрецедентными санкциями".