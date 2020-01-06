Источник: ЕС проведет экстренную встречу глав МИД по ситуации в Иране и Ираке

БРЮССЕЛЬ, 6 января. /ТАСС/. Евросоюз "проведет экстренное заседание Совета ЕС" на уровне министров иностранных дел 10 января в Брюсселе "для обсуждения эскалации в Ираке и действий Ирана по ядерной сделке". Об этом сообщил ТАСС в понедельник дипломатический источник в Брюсселе.

"Экстренное заседание Совета ЕС по иностранным делам состоится 10 января в Брюсселе. Планируется обсудить эскалацию в Ираке и действия Ирана по ядерной сделке", - отметил дипломат.

Ситуация в Ираке в настоящее время обсуждается в штаб-квартире НАТО на внеочередном заседании Североатлантического совета на уровне послов. Во вторник 14 января дискуссия продолжится на плановом заседании Военного комитета Североатлантического альянса на уровне начальников генштабов.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Тегеран пообещал США жесткий ответ и приступил к сокращению выполнения своих обязательств в рамках ядерной сделки.

Действия американцев, с 29 декабря наносящих удары по шиитским группировкам в Ираке, вызвали критику иракских властей и вопрос о правомочности действий коалиции во главе с Вашингтоном. 5 января парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода из страны всех иностранных войск. Президент США Дональд Трамп отказался это делать, пригрозив Ираку "беспрецедентными санкциями".