Турецкие военные будут обучать бойцов для защиты ПНС в Ливии

АНКАРА, 6 января. /ТАСС/. Турецкие военнослужащие, направленные в Ливию, будут обучать в этой африканской стране бойцов для защиты Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа. Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь возглавляемой президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития Омер Челик.

"Мы продолжим нашу работу по достижению режима прекращения огня и обеспечения стабильности [в Ливии] как дипломатическим путем, так и на месте. Вооруженные силы Турции будут обучать группировки, которые будут защищать легитимное правительство и действовать в соответствии с законами", - сказал Челик.

Накануне президент Турции объявил о начале отправки в Ливию турецких военнослужащих. По его словам, они не будут участвовать непосредственно в боевых действиях. В их задачи входят "координационные действия и обеспечение безопасности легитимного правительства".

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара. 12 декабря Хафтар объявил о начале решающего наступления на Триполи.