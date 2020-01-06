Sky: армия Хафтара полностью взяла под контроль Сирт

ТАСС, 6 января. Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара взяла под контроль ливийский город Сирт, включая аэропорт и прибрежный порт. Об этом сообщил в понедельник телеканал Sky News Arabia.

По данным канала, силы ЛНА находятся в центре города и готовы реагировать на любые события внутри него.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА. Хафтар еще 4 апреля отдал приказ о начале крупномасштабной операции в Триполи. Противостояние привело к гибели сотен людей и разрушению важных инфраструктурных объектов, тысячи местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

12 декабря командующий ЛНА объявил о том, что его силы приступают к "решающей битве за столицу". Лояльные ПНС вооруженные группировки были приведены в состояние повышенной готовности. На защиту главного города страны столичное правительство мобилизовало формирования из других подконтрольных ему регионов, объявив на прошлой неделе об активизации подписанного 27 ноября с Турцией меморандума о сотрудничестве в военной сфере, что позволяет ему запрашивать у Анкары технику, оборудование и вооружения для использования в наземных, морских и воздушных операциях.