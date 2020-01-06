В МАГАТЭ заявили, что продолжают следить за ядерной деятельностью Ирана

ВЕНА, 6 января. /ТАСС/. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжают мониторить ядерную деятельность Ирана после его заявления о новом сокращении обязательств в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по атомной программе. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба МАГАТЭ.

"В недавнем заявлении правительства Ирана говорится, что иранское сотрудничество с МАГАТЭ будет продолжено, как и прежде, несмотря на сокращение его обязательств в рамках СВПД. Наши инспекторы продолжают проверять и контролировать [ядерную] деятельность в этой стране", - говорится в заявлении МАГАТЭ.

В воскресенье Иран объявил о финальном этапе сокращения обязательств по ядерной сделке 2015 года. Новый шаг Тегерана предполагает, что он не будет соблюдать установленные СВПД ограничения по количеству центрифуг для обогащения урана.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как в ночь со 2 на 3 января США нанесли авиаудар в районе аэропорта Багдада, в результате которого был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) генерал Касем Сулеймани. Иран пообещал жесткий ответ США и уже приступил к сокращению выполнения своих обязательств в рамках СВПД.