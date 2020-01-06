Ни одна страна пока не запрашивала встречу СБ ООН в связи с ситуацией вокруг Ирана

ООН, 6 января. /ТАСС/. Ни один из членов Совета Безопасности ООН на данный момент не выступал с инициативой о проведении специального заседания Совета после убийства генерала Касема Сулеймани и прекращения выполнения Ираном обязательств по ядерной сделке. Эту информацию ТАСС в понедельник подтвердили несколько дипломатических источников в Совбезе.

"Таких запросов не поступало", - сказал один из дипломатов, отвечая на соответствующий вопрос.

Постпред Ирана 3 января написал официальное письмо генеральному секретарю ООН и председателю Совета Безопасности. В письме, копия которого имеется в распоряжении ТАСС, Иран заявил о своем праве на самооборону в связи с действиями США. Однако в нем не содержалась просьба о проведении экстренной встречи СБ.

Зампостпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен подтвердил, что Лондон "не планирует созывать встречу" СБ ООН в связи с эскалацией обстановки на Ближнем Востоке. "Я могу адресовать вас к заявлению нашего премьер-министра с призывом ко всем сторонам к деэскалации", - сказал он в понедельник в беседе с журналистами.

В то же время созвать встречу СБ имеет право любой из 15 членов Совета по собственной инициативе или на основании обращения Ирана, напомнил один из собеседников ТАСС.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Тегеран пообещал США жесткий ответ и приступил к сокращению выполнения своих обязательств в рамках ядерной сделки. Действия американцев, с 29 декабря наносящих удары по шиитским группировкам в Ираке, вызвали критику иракских властей и вопрос о правомочности действий коалиции во главе с Вашингтоном. 5 января парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода из страны всех иностранных войск. Президент США Дональд Трамп отказался это делать, пригрозив Ираку "беспрецедентными санкциями".