Минск призвал Вашингтон стремиться к деэскалации напряженности в ближневосточном регионе

МИНСК, 6 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в ходе телефонного разговора с Государственным секретарем США Майклом Помпео в понедельник призвал к соблюдению международного права при решении региональных проблем. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Белоруссии.

"Белорусская сторона призывает все стороны проявлять сдержанность и стремиться к деэскалации напряженности, а также подчеркивает необходимость соблюдения принципов международного права в целях устойчивого обеспечения международной безопасности в глобальном и региональном измерениях", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Там проинформировали, что в ходе обсуждения ситуации в ближневосточном регионе Макей выразил "осуждение любых действий, нарушающих предусмотренные Венской конвенцией о дипломатических сношениях привилегии и иммунитеты дипломатических представительств".

В ходе разговора руководитель внешнеполитического ведомства США пояснил причины переноса срока своего визита в Белоруссию. "С белорусской стороны подтверждена готовность принять Государственного секретаря США с визитом во взаимоприемлемые даты, отмечена важность открытого обмена мнениями по вопросам развития двусторонних отношений, ситуации в регионе и мире в целом", - отметили в МИД Белоруссии.

Помпео планировал приехать в Белоруссию 4 января. Он отложил визит в связи с кризисной ситуацией в Ираке.