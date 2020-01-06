Болтон заявил, что готов дать показания Сенату Конгресса США в рамках импичмента Трампа

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Бывший помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что готов дать показания Сенату Конгресса США в рамках процесса импичмента американского лидера, если законодатели выпишут ему повестку с требованием явиться на слушания. Соответствующее заявление было размещено на сайте Болтона в понедельник.

"Поскольку вопрос о том, чтобы я дал показания, вновь стоит на повестке дня <...>, я пришел к выводу, что в случае, если Сенат вызовет меня по повестке для дачи показаний, я готов дать показания", - подчеркнул он.

По словам бывшего помощника Трампа, на слушания в нижней палате Конгресса по вызову демократов он в свое время не явился, поскольку ждал решения суда, рассматривавшего дело бывшего заместителя помощника президента США по нацбезопасности Чарльза Каппермана, который также был вызван в Конгресс. Он намеревался действовать в зависимости от того, какое решение суд примет в этом случае. Поскольку Белый дом запретил своим бывшим сотрудникам подчиняться повесткам Конгресса, суд должен был решить, обладает ли законодательный орган прерогативой в данном вопросе. Тем не менее окончательное постановление вынесено так и не было, в связи с чем Болтон принял решение самостоятельно, "основываясь на тщательном изучении вопроса".

24 сентября 2019 года Палата представителей Конгресса США объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Демократическая партия смогла инициировать этот процесс за счет того, что располагает большинством в нижней палате законодательного органа. Поводом для начала процедуры импичмента послужили предположения об оказании Трампом в июльском телефонном разговоре давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе американской администрации избраться на второй срок в 2020 году.

18 декабря Палата представителей утвердила обвинительное заключение в отношении президента, состоящее из двух статей: злоупотребление властью и препятствование Конгрессу. Обвинения теперь должны быть переданы в Сенат, где процедура импичмента превратится в судебный процесс. Сенаторы на нем выполняют функции присяжных, а нижняя палата законодательного органа США фактически выступает стороной обвинения. Руководить процессом будет председатель Верховного суда США. Чтобы импичмент был объявлен, необходима поддержка не менее двух третей сенаторов (не менее 67 голосов). При нынешнем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически равна нулю, так как республиканцы занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.