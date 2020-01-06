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Обострение конфликта на Ближнем Востоке
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ЕС подтвердил проведение встречи глав МИД по Ирану 10 января в Брюсселе

Как заявил верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель, "ЕС сыграет свою роль для снижения напряженности в регионе"

БРЮССЕЛЬ, 6 января. /ТАСС/. Евросоюз официально подтвердил проведение экстренной встречи глав МИД 28 стран сообщества по Ирану 10 января в Брюсселе. Об этом написал в Twitter в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Я созвал экстренную встречу министров иностранных дел наших стран-членов в пятницу во второй половине дня, чтобы обсудить последние события в Иране и Ираке. ЕС сыграет свою роль для снижения напряженности в регионе", - заявил он.

Ранее дипломатический источник сообщил ТАСС, что экстренное заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел будет посвящено обсуждению не только ситуации в Ираке и Иране, но и будущего ядерной сделки. Пока нет информации, будет ли на эту встречу приглашен глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. В воскресенье Боррель сообщил, что пригласил иранского министра в Брюссель, однако дата визита пока не определена. Как сообщил ранее в понедельник пресс-секретарь Борреля Питер Стано, Брюссель пока не получил от Тегерана ответа на это приглашение.

10 января эти же вопросы будут обсуждаться на экстренной встрече коллегии Европейской комиссии, а 14 января эти темы будут рассмотрены на заседании Военного комитета Североатлантического альянса на уровне начальников генштабов.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Тегеран пообещал США жесткий ответ и приступил к сокращению выполнения своих обязательств в рамках ядерной сделки.

Действия американцев, с 29 декабря наносящих удары по шиитским группировкам в Ираке, вызвали критику иракских властей и вопрос о правомочности действий коалиции во главе с Вашингтоном. 5 января парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода из страны всех иностранных войск. Президент США Дональд Трамп отказался это делать, пригрозив Ираку "беспрецедентными санкциями".

Теги
ИранИракТрамп, ДональдЗариф, Мохаммад ДжавадБоррель, ЖозепОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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Обострение конфликта на Ближнем Востоке
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