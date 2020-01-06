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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Глава МИД ФРГ поговорил с Зарифом на фоне обострения на Ближнем Востоке

Хайко Маас заявил, что правительство Германии "очень обеспокоено возможной новой эскалацией"

БЕРЛИН, 6 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас провел в понедельник телефонные переговоры с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом и выразил готовность к посредничеству на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке. Об этом говорится на странице МИД ФРГ в Twitter.

"Федеральное правительство очень обеспокоено возможной новой эскалацией. Вместе с европейскими партнерами готовы при помощи наших переговорных каналов выступать за деэскалацию", - приводятся слова Мааса.

Ситуация на Ближнем Востоке серьезно обострилась после того, как 3 января Пентагон сообщил об операции, в ходе которой в районе аэропорта Багдада был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) генерал Касем Сулеймани.

Высший совет национальной безопасности Ирана пообещал отомстить тем, кто убил Сулеймани. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем назвал нападение проявлением терроризма со стороны США.

Теги
СШАИранГерманияЗариф, Мохаммад ДжавадГутерриш, АнтониуМаас, ХайкоОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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