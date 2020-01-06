Помпео в разговоре с главой МИД Кувейта заявил о приверженности США деэскалации в регионе

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео в телефонном разговоре с главой МИД Кувейта Ахмедом Насером ас-Сабахом подчеркнул приверженность американской администрации деэскалации в регионе. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"Госсекретарь США поговорил сегодня по телефону с главой МИД Кувейта. Госсекретарь Помпео обсудил недавнее решение президента США Дональда Трампа принять оборонительные меры в ответ на угрозы гражданам США, - отмечается в тексте. - Майкл Помпео подчеркнул приверженность США деэскалации и поблагодарил главу МИД Кувейта за продолжающееся сотрудничество с США".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Тегеран пообещал Вашингтону жестко ответить на это.