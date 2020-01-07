СМИ: власти Британии прекратили приготовления к кризисному сценарию Brexit без сделки

ЛОНДОН, 7 января. /ТАСС/. Власти Великобритании прекратили осуществление мер, направленных на подготовку к кризисному сценарию Brexit без сделки с Евросоюзом. Об этом сообщил в понедельник британский телеканал "Скай ньюс" со ссылкой на попавшие в его распоряжение правительственные документы.

По данным телеканала, письмо, предписывающее прекратить приготовления к выходу из ЕС без сделки, было распространено министерством по делам Brexit еще 23 декабря. Это было сделано после того, как большинство депутатов британского парламента одобрило законопроект о выходе королевства из состава ЕС в соответствии с намерениями консервативного правительства премьер-министра Бориса Джонсона.

Как говорится в документе, осуществление кризисного плана Yellowhammer ("Йеллоухаммер") прекращается с января, на меры по подготовке к "жесткому" Brexit больше не будут выделяться деньги, а госслужащие, задействованные в кризисном планировании, вернутся к исполнению своих основных обязанностей. План Yellowhammer был разработан на случай, если британские депутаты так и не одобрят текст сделки с ЕС в срок и королевство будет вынуждено в одночасье вернуться к торговле со странами Евросоюза по правилам Всемирной торговой организации (ВТО), столкнется с перебоями в поставках необходимых стране товаров и очередями на границах.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, однако дата неоднократно переносилась, и теперь страна должна выйти из состава Евросоюза 31 января. Поскольку по итогам состоявшихся в декабре парламентских выборов консерваторы получили значительное преимущество над оппозицией, правительство не сомневается в том, что на этот раз Brexit будет осуществлен в срок. При этом политические противники Джонсона заявляют о том, что стране по-прежнему грозит фактический Brexit без сделки 31 декабря 2020 года, когда закончится срок переходного периода после выхода страны из ЕС. Чтобы избежать тяжелых для обеих сторон экономических последствий, Лондону и Брюсселю придется меньше чем за год заключить новую торговую сделку, поскольку Джонсон не намерен соглашаться на продление действия переходного периода.