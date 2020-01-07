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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Помпео заявил саудовскому замминистра обороны, что США не хотят войны с Ираном

Как сообщили в Госдепаратменте, госсекретарь США поблагодарил Саудовскую Аравию за "работу по противодействию угрозе со стороны иранского режима"

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео на встрече в понедельник в Вашингтоне с заместителем министра обороны Саудовской Аравии принцем Халедом бен Сальманом Аль Саудом заявил, что американская администрация не ищет войны с Ираном. Об этом говорится в сообщении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"Госсекретарь США встретился с заместителем министра обороны Саудовской Аравии. Госсекретарь обсудил недавнее решение президента США Дональда Трампа предпринять решительные защитные меры для обеспечения безопасности американского персонала за рубежом, - обратили внимание в ведомстве. - Майкл Помпео поблагодарил Саудовскую Аравию за продолжающуюся поддержку, а также работу по противодействию угрозе со стороны иранского режима".

"Госсекретарь подчеркнул, что США не ищут войны с Ираном и остаются привержены деэскалации, - отмечается в тексте. - Помпео поблагодарил заместителя министра за продолжение усилий по политическому решению конфликта в Йемене".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Тегеран пообещал Вашингтону жестко ответить на это.

Теги
СШАИранЙеменСаудовская АравияТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)Обострение конфликта на Ближнем Востоке
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