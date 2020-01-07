СМИ: Помпео заявил о неготовности отказаться от поста госсекретаря ради места в Сенате

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео уведомил лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла о том, что не намерен баллотироваться от штата Канзас в верхнюю палату американского Конгресса. Об этом сообщила газета "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на источники, осведомленные о содержании закрытой встречи, состоявшейся в понедельник между двумя политиками.

Таким образом, по мнению источников издания, республиканцы лишаются весомой кандидатуры на место сенатора от Канзаса, которое они боятся потерять по результатам выборов 2020 года. При этом они утверждают, что Помпео действительно на протяжении нескольких месяцев рассматривал данную возможность. Однако окончательно от подобных планов нынешний госсекретарь отказался на прошлой неделе в свете обострения ситуации на Ближнем Востоке, вызванного убийством в Багдаде командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани.

Ранее сам Помпео в интервью телекомпании "Фокс ньюс" утверждал, что намерен оставаться госсекретарем США до тех пор, президент США Дональд Трамп хочет видеть его на этом посту. "Я намерен оставаться на посту и продолжать выполнять обязанности госсекретаря США при президенте Дональде Трампе, - подчеркнул он. - Я неоднократно заявлял об этом. Я намерен и впредь заявлять об этом, и до тех пор, пока президент Трамп желает видеть меня на этом посту, мне есть что делать".

Ранее в американских СМИ циркулировали слухи о том, что Помпео может оставить пост госсекретаря США ради участия в выборах в Сенат от штата Канзас. Сам Помпео это неоднократно отрицал, однако, как сообщила в конце декабря 2019 года газета "Вашингтон пост", в окружении госсекретаря утверждали, что окончательное решение по этому вопросу он не принял, а время у него еще есть: регистрация кандидатов на выборах в Сенат от штата Канзас завершится только в июне наступившего года.