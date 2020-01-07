Трюдо и Столтенберг обсудили ситуацию с возглавляемой Канадой миссией НАТО в Ираке

ОТТАВА, 7 января. /ТАСС/. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили текущую ситуацию в Ираке и положение миссии альянса в этой стране, командование которой до ноября 2020 года возложено на Канаду. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе главы канадского правительства.

"Премьер-министр и генеральный секретарь [НАТО] обсудили текущую ситуацию в Ираке. Они подчеркнули важность деэскалации напряженности и необходимость поддержки безопасности и стабильности как в Ираке, так и во всем [ближневосточном] регионе", - говорится в заявлении.

Трюдо и Столтенберг также обсудили приостановку деятельности миссии военных инструкторов НАТО в Ираке, командование которой осуществляет Канада. "Генеральный секретарь отметил, что ее приостановка является временной мерой и что альянс готов возобновить свою деятельность [в Ираке], когда позволит ситуация", - сообщили в пресс-службе.

4 января Североатлантический альянс был вынужден приостановить всю деятельность этой миссии из опасений за безопасность ее персонала. Однако 500 инструкторов НАТО под командованием канадского генерал-майора Дженни Кариньян пока не эвакуированы из Багдада, и альянс рассчитывает, что они смогут возобновить работу.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Тегеран пообещал Вашингтону жестко ответить на это.

Действия американцев, с 29 декабря наносящих удары по шиитским группировкам в Ираке, вызвали критику иракских властей и вопрос о правомочности действий коалиции во главе с Вашингтоном. 5 января парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода из страны всех иностранных войск. Президент США Дональд Трамп отказался это делать, пригрозив Ираку "беспрецедентными санкциями".