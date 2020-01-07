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Обострение конфликта на Ближнем Востоке
Обновлено 

Reuters: США отказали в визе главе МИД Ирана Зарифу для поездки на заседание СБ ООН

Заседание запланировано на четверг, 9 января
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф
© Владимир Гердо/ТАСС

ТАСС, 7 января. США в понедельник отказались выдать визу министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, который собирался отправиться на заседание Совета Безопасности ООН, запланированное на четверг. Об этом со ссылкой на американского чиновника сообщило агентство Reuters.

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По его данным, такое решение последовало вслед за усилением напряженности между двумя странами после того, как в результате удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после гибели Сулеймани. Тегеран пообещал США жесткий ответ и приступил к сокращению выполнения своих обязательств в рамках ядерной сделки.

Действия американцев, с 29 декабря наносящих удары по шиитским группировкам в Ираке, вызвали критику иракских властей и вопрос о правомочности действий коалиции во главе с Вашингтоном. 5 января парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода из страны всех иностранных войск. Президент США Дональд Трамп отказался это делать, пригрозив Ираку "беспрецедентными санкциями".

Теги
СШАИранТрамп, ДональдЗариф, Мохаммад ДжавадОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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