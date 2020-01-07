WP: администрация США начала разрабатывать санкции против Ирака

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. США начали разработку санкций против Ирака в связи с тем, что парламент республики принял резолюцию о выводе иностранных войск из страны. Об этом сообщает в понедельник вечером газета The Washington Post со ссылкой на неназванных представителей американской администрации.

В частности, рассматривается возможность запретить бизнесу США работать с иракскими деловыми кругами. Президент США Дональд Трамп днем ранее пригрозил Багдаду экономическими рестрикциями, если тот проявит враждебность по отношению к американской стороне.

Лидирующую роль в случае введения санкций будут играть Белый дом и Минфин США. "Такие шаги станут очень необычным действием против союзника, которого США поддерживали почти 20 лет и потратили на него сотни миллиардов долларов", - отмечает издание. Однако нынешние обсуждения носят предварительный характер, и до конца не ясно, будут ли меры реализованы. По словам одного из источников, Вашингтон намерен немного подождать, чтобы посмотреть, пойдут ли в Багдаде дальше заявлений.

"Ряд экспертов считают, что будет трудно, если не невозможно, ввести санкции без ущерба американским интересам", - пишет газета.

Депутаты Совета представителей (парламента) Ирака 5 января на экстренном заседании приняли резолюцию, в которой "обязали правительство положить конец военному присутствию иностранных сил в республике и прекратить работу в рамках соглашения по безопасности, заключенного с силами международной антитеррористической коалиции". Документ был одобрен при наличии кворума, но в отсутствие суннитских и курдских фракций.

Заседание прошло на фоне резкого обострения обстановки в стране после серии американских ударов на территории Ирака. 3 января Пентагон сообщил о нанесении в районе багдадского аэропорта ракетного удара, в результате которого погибли командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани и заместитель главы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис. Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что сделает все, чтобы отомстить за Сулеймани.