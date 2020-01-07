Politico: глава аппарата Пентагона уйдет в отставку до конца января

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Глава аппарата Министерства обороны США Эрик Чунинг до конца января покинет свой пост. На смену ему придет Джен Стюарт, являющаяся сотрудником комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США, сообщила газета Politico.

По ее данным, Чунинг, который проработал в своей должности почти год, перейдет в частный сектор.

"Я благодарен Эрику [Чунингу] за его профессионализм, рассудительность и управление за то время, как я вступил в должность, - отметил глава Пентагона Марк Эспер в заявлении, которое приводит Politico. - Это была очень трудная работа. Эрик - источник терпения и неутомимости. Мы все будем по нему скучать, желаем ему всего наилучшего в частном секторе".

Стюарт, приходящая на смену Чунингу, ранее работала советником бывшего главы Комитета начальников штабов ВС США генерала Джозефа Данфорда.

За последние недели Пентагон покинул целый ряд высокопоставленных сотрудников. Это в том числе помощник министра обороны по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Рэндалл Шривер, исполняющий обязанности замглавы ведомства по кадрам Джимми Стюарт, директор Управления перспективных исследовательских программ Министерства обороны США (DARPA) Стивен Уокер.