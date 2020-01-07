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В Польше могут принять резолюцию против российской трактовки истории

Вице-спикер парламента страны Малгожата Кидава-Блоньская заявила о разработке документа о "российской пропаганде"

ТАСС, 7 января. Проект резолюции, направленной против российской трактовки истории, будет представлен на ближайшем заседании польского Сейма (нижней палаты парламента республики). Об этом 4 января заявила вице-спикер парламента Малгожата Кидава-Блоньская.

"Борьба с ложью о Польше и истории должна быть последовательной и сильной, чтобы стать эффективной. На следующем заседании сейма я представлю проект резолюции о российской пропаганде", - написала она в Twitter.

27 декабря посол России в Польше Сергей Андреев был приглашен для беседы в МИД республики в связи с дискуссией, развернувшейся после слов президента РФ Владимира Путина о занимавшем перед началом Второй мировой войны пост посла Польши в Германии. На расширенной коллегии Минобороны Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла, пообещавшего памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку. Так глава государства прокомментировал дневниковую запись польского дипломата в Германии конца 1930-х годов. В заявлении дипведомства республики отмечалось, что слова президента РФ якобы "представляют собой ложную картину событий", а потому вызывают обеспокоенность и недоверие.

Теги
РоссияПольша
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