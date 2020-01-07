Постпред при ООН заявил, что Иран не заинтересован в создании ядерного оружия

ООН, 7 января. /ТАСС/. Тегеран не добивается обладания ядерным оружием, несмотря на прекращение выполнения ядерной сделки. Об этом заявил в понедельник постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи.

"Нет, мы не заинтересованы в создании ядерного оружия, - сказал он в интервью телеканалу PBS. - У нас есть очень четкий религиозный запрет на ядерное оружие от нашего верховного лидера". Дипломат подчеркнул, что "защитная доктрина Ирана не предполагает обладание ядерным оружием". "Поэтому мы не хотим [обладать] ядерным оружием", - добавил он. Тахт-Раванчи также заверил, что, если Тегеран "вновь будет получать выгоду от ядерной сделки, он вернется к ее выполнению".

В воскресенье Иран объявил о финальном этапе сокращения обязательств по ядерной сделке 2015 года. Новый шаг Тегерана предполагает, что он не будет соблюдать установленные Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе ограничения по количеству центрифуг для обогащения урана.

Будущее иранской ядерной сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода из нее США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла. В этой связи Иран приступил к поэтапной приостановке своей части обязательств по СВПД, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке

Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Тегеран пообещал Вашингтону жестко ответить на это.

Действия американцев, с 29 декабря наносящих удары по шиитским группировкам в Ираке, вызвали критику иракских властей и вопрос о правомочности действий коалиции во главе с Вашингтоном. 5 января парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода из страны всех иностранных войск. Президент США Дональд Трамп отказался это делать, пригрозив Ираку "беспрецедентными санкциями".