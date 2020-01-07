Президент Австрии привел к присяге правительство во главе с канцлером Курцем

ВЕНА, 7 января. /ТАСС/. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел во вторник к присяге новое коалиционное правительство республики в составе консервативной Австрийской народной партии (АНП) и партии "Зеленые". Лидер АНП Себастьян Курц стал австрийским канцлером, лидер "Зеленых" Вернер Коглер - вице-канцлером, министром культуры, искусства, по делам государственной службы и спорта.

В то же время глава Австрийской Республики освободил от исполнения обязанностей переходное правительство во главе с первой женщиной канцлером страны Бригитте Бирляйн. Ему на смену пришел первый в истории Австрии кабинет министров с участием АНП и "Зеленых".

Правительство в Австрии на протяжении большей части современной истории республики формируется из двух политических сил по принципу старшего и младшего партнера по коалиции, потому что ни одной партии после окончания Второй мировой войны еще не удавалось набрать подавляющего большинства голосов на выборах для единоличного формирования кабинета.

Министерские портфели

В новом правительстве представлены 10 министров от АНП, четыре министра от "Зеленых".

От АНП министром иностранных дел стал Александер Шалленберг (беспартийный), министром внутренних дел - Карл Нехаммер, министром обороны - Клаудиа Таннер, министром финансов - Гернот Блюмель, министром экономики - Маргарете Шрамбёк, министром устойчивого развития и туризма - Элизабет Кёстингер, министром образования, науки и научных исследований - Хайнц Фасманн (беспартийный), министром (без портфеля) труда - Кристине Ашбахер, министром (без портфеля) по делам Европы в ведомстве федерального канцлера - Каролине Эдтштадлер, министром (без портфеля) по делам интеграции в ведомстве федерального канцлера - Сюзанне Рааб.

От партии "Зеленые" - министром экологии, транспорта, инфраструктуры и технологий стала Леоноре Гевесслер, министром юстиции - Альма Цадич, министром социальных дел, защиты прав потребителей и здравоохранения - Руди Аншобер.

Кроме министров, в правительство вошли два статс-секретаря от каждой партии: от АНП в министерстве экологии - Магнус Бруннер, от "Зеленых" в ведомстве вице-канцлера - Ульрике Луначек.

Самый молодой лидер в Европе

Курц второй раз занял пост канцлера Австрии. Таким образом, 33-летний австриец вновь оказался самым молодым главой правительства в Европейском союзе.

В 2017 году 31-летний Курц впервые стал самым молодым главой правительства в мире. До этого, в 2013 году, в возрасте 27 лет он стал самым молодым министром иностранных дел в австрийской истории. Примечательно, что Курц не имеет законченного высшего образования - он прервал учебу в Венском университете из-за политической карьеры несколько лет назад.

В мае 2019 года правительство Курца было отправлено в отставку из-за вотума недоверия парламента на фоне внутриполитического скандала "Ибица-гейт" с участием экс-вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. С декабря 2019 года на короткое время самым молодым европейским премьер-министром была 34-летняя Санна Марин в Финляндии.

Итоги выборов

Досрочные выборы в Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) прошли 29 сентября 2019 года. Главными победителям выборов стали АНП с 37,5% голосов и партия "Зеленые" с 13,9% голосов, которая смогла после двухлетнего перерыва вернуться в парламент.

В начале октября 2019 года Курц получил от президента Австрии мандат на формирование нового правительства республики после уверенной победы АНП на парламентских выборах.

1 января 2020 года Курц объявил, что его партия договорилась с "Зелеными" сформировать совместный кабинет министров Австрии. Политические силы вели коалиционные переговоры с 11 ноября.

"Ибица-гейт"

В Австрии в мае 2019 года разгорелся внутриполитический скандал под названием "Ибица-гейт". Немецкие издания Spiegel и Süddeutsche Zeitung распространили короткий отрывок видеозаписи 2017 года с участием лидера Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе и его помощника Йоханна Гуденуса. На кадрах, сделанных скрытой камерой, они обсуждали с некоей русскоговорящей женщиной, выдававшей себя за племянницу российского олигарха, возможность предоставления ей упрощенного доступа к строительным контрактам в Австрии взамен на финансовую поддержку Австрийской партии свободы (АПС) перед парламентскими выборами.

Публикация видеозаписи (спустя два года после тех событий) привела к отставке Штрахе с поста лидера АПС и вице-канцлера Австрии, которым он стал по итогам выборов 2017 года. АПС покинула правительственную коалицию с АНП. Кабинет министров во главе с канцлером Курцем после вотума недоверия парламента был отправлен в отставку. Это привело к проведению в сентябре досрочных парламентских выборов. Канцлером технического правительства была назначена Бригитте Бирляйн.

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