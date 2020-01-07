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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани
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Количество погибших в давке на похоронах Сулеймани в Иране выросло до 40

Пострадали 213 человек
Описание
© Mehdi Bolourian/Fars News Agency/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

ТАСС, 7 января. Число погибших в ходе церемонии прощания с командующим силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касемом Сулеймани в городе Керман возросло до 40 человек, пострадавших - до 213.Об этом сообщает во вторник агентство Fars со ссылкой на главу глава Организации экстренной помощи Ирана Пирхосейна Куливанда.

"На сегодняшний момент 40 наших сограждан погибли в этом происшествии и 213 получили ранения", - цитирует агентство его слова.

Кроме того, сообщается, что из-за большого числа участников в прощальной церемонии захоронение Сулеймани было перенесено. Точное время мероприятия должно быть объявлено позже.

Ранее сообщалось о 30 погибших и 190 пострадавших.

Теги
ИранГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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