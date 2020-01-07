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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

США издали предупреждение коммерческим судам в водах Ближневосточного региона

Морское управление США подчеркнуло, что Персидский залив, Ормузский пролив, Оманский залив, Аравийское море, Красное море, Аденский залив и Индийский океан представляют угрозу из-за действий Ирана

ТАСС, 7 января. Морское управление США опубликовало предупреждение для коммерческих судов, находящихся в водах Ближневосточного региона, в связи с угрозой со стороны Ирана. Соответствующее заявление размещено во вторник на сайте ведомства.

В сообщении управления утверждается, что Персидский залив, Ормузский пролив, Оманский залив, Аравийское море, Красное море, Аденский залив и Индийский океан представляют угрозу коммерческим судам из-за действий Ирана и "его марионеток". Предупреждение будет действовать до 10 января, отмечается в сообщении.

Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Тегеран пообещал Вашингтону жестко ответить на это.

Теги
СШАОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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