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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

СМИ: США намерены построить в Ираке аэродром для бомбардировщиков B-52

Аэродром планируют создать на основе действующей ныне военно-воздушной базы Айн аль-Асад

КАИР, 7 января. /ТАСС/. США продолжают игнорировать требования властей Ирака по выводу иностранных войск из страны и намерены построить к западу от Багдада аэродром для стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress. Об этом сообщил во вторник телеканал Al Sumaria со ссылкой на источники в местных силах безопасности.

По их утверждениям, гигантский объект, который будет соответствовать "мировым стандартам", планируется создать на основе действующей ныне военно-воздушной базы Айн аль-Асад, на которой дислоцированы военнослужащие США. Этот аэродром находится в районе Эль-Багдади в окрестностях города Хит в западной провинции Анбар.

"Американские силы расширили инфраструктуру аэродрома с целью строительства взлетно-посадочной полосы для B-52", - указали источники. В частности, был установлен заградительный периметр на отведенной под стройку территории, а также приняты "меры предосторожности" в рамках подготовки к началу работ, которые, как утверждается, должны начаться в самое ближайшее время.

Совет представителей (парламент) Ирака 5 января на экстренном заседании принял резолюцию, в которой обязал правительство положить конец военному присутствию иностранных сил в республике и прекратить работу в рамках соглашения по безопасности, заключенного с силами международной антитеррористической коалиции. Документ был одобрен при наличии кворума, но в отсутствие суннитских и курдских фракций.

На следующий день ВС Ирака заявили, что в рамках подготовки механизма по выводу иностранных войск с его территории было ограничено передвижение их наземных и воздушных сил. Президент США Дональд Трамп отверг все требования Багдада, пригрозив ему "беспрецедентными санкциями".

Обстановка в регионе резко обострилась после серии американских ударов на территории Ирака. 3 января Пентагон сообщил о нанесении в районе багдадского аэропорта ракетного удара, в результате которого погибли командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани и заместитель главы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис. Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что сделает все, чтобы отомстить за Сулеймани.

Теги
СШАИранОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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