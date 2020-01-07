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Парламент Испании одобрил кандидатуру Педро Санчеса на пост премьера

МАДРИД, 7 января. /ТАСС/. Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании утвердил во вторник в ходе второго голосования кандидатуру генерального секретаря Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчеса на пост премьер-министра.

Чтобы быть избранным в первом раунде голосования, который прошел в воскресенье, претенденту на должность главы кабмина нужно было получить поддержку абсолютного большинства депутатов, то есть минимум 176 из 350. Поскольку этого не произошло, через два дня в Конгрессе состоялось второе голосование, в ходе которого уже было достаточно поддержки простого большинства парламентариев.

Теги
ИспанияСанчес, Педро
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