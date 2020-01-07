Французский парламент начнет рассмотрение проекта пенсионной реформы 17 февраля

ПАРИЖ, 7 января. /ТАСС/. Проект пенсионной реформы, ставший причиной затяжной забастовки во Франции, будет представлен на рассмотрение Национального собрания (нижней палаты парламента) 17 февраля. Об этом сообщил во вторник премьер-министр Франции Эдуар Филипп в перерыве на переговорах с лидерами профсоюзов во французской столице, его заявление транслировал телеканал BFM TV.

"Проект реформы будет представлен на совете министров 24 января, после чего передан на рассмотрение Национального собрания 17 февраля", - рассказал Филипп. Он также отметил, что этот документ, уже переданный в Конституционный совет страны, может быть доработан по мере поступления конструктивных предложений от синдикатов.

Новый раунд переговоров, по словам Филиппа, состоится 10 января, на них будет обсуждаться в первую очередь предложение "Французской демократической конфедерации труда" (CFDT) о "конференции по финансированию" реформы, на которой профсоюзы, представители компаний и члены правительства должны затронуть именно финансовую сторону вопроса. В свою очередь генеральный секретарь синдиката UNSA Лоран Эскюр заявил после сегодняшней встречи с Филиппом, что в пятницу будет поднят вопрос и увеличения пенсионного возраста, ставший камнем преткновения. Он также подчеркнул, что "конференция" должна состояться до рассмотрения законопроекта Национальным собранием.

Глава правительства был сдержан в оценках результативности переговоров, состоявшихся во вторник, заявив, что они позволили "внести ясность в график дискуссий". В то же время во "Всеобщей конфедерации труда" (CGT) отмечают, что "выдвинутые [правительством] предложения не дают повода говорить об окончании забастовок". Глава "Французской конфедерации кадров" (CFE-CGC) Франсуа Оммерий заявил, что их "вполне конкретные предложения" были отвергнуты и, по сути, "никакого прогресса достигнуто не было". Генеральный секретарь CFDT Лоран Бержер заявил о признаках проявления большей открытости со стороны правительства по финансовой стороне реформы, но вместе с тем подчеркнул, что категорически против повышения пенсионного возраста и возможного принятия этой меры на пятничной встрече.