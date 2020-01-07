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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Хорватия вывела военнослужащих из Ирака в Кувейт

В Минобороны республики заявили, что все 14 военнослужащих находятся в безопасности

ЗАГРЕБ, 7 января. /ТАСС/. Хорватия вывела своих военнослужащих, находящихся на территории Ирака в составе миссии НАТО, в Кувейт. Об этом сообщается во вторник на сайте министерства обороны республики.

По информации оборонного ведомства страны, в соответствии с решением НАТО о выводе миссии из Ирака в Кувейт состав из 14 военнослужащих хорватской армии был переведен из Багдада в арабское государство. В настоящий момент все они находятся в безопасности.

"Семеро военнослужащих, срок пребывания которых в рамках контингента завершен, вернутся в Хорватию", - отметили в Минобороны. "Мы с союзниками следим за ситуацией с безопасностью и в случае необходимости будем принимать соответствующие решения вместе с ними", - заключили в ведомстве.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого были убиты командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани и заместитель главы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис. Тегеран пообещал Вашингтону жесткий ответ и приступил к сокращению выполнения своих обязательств в рамках ядерной сделки.

Действия американцев, которые начали наносить удары по шиитским группировкам в Ираке еще 29 декабря, вызвали критику властей арабской республики. 5 января парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода из страны всех иностранных войск. Президент США Дональд Трамп отказался это делать, пригрозив Ираку "беспрецедентными санкциями".

Теги
ИракХорватияОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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