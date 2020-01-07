Число погибших в давке на похоронах Сулеймани в Иране превысило 50

ТЕГЕРАН, 7 января. /ТАСС/. Количество погибших в результате давки во время церемонии прощания с командующим силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касемом Сулеймани в городе Керман превысило 50 человек.

Об этом заявил во вторник руководитель регионального отделения организации судмедэкспертизы Аббас Амьян.

"Количество погибших в ходе происшествия превысило 50 человек", - приводит его слова агентство ISNA. Амьян отметил, что "большинство из этих людей - это мужчины разного возраста".

Ранее сообщалось о 40 погибших и 213 пострадавших. По данным медицинских служб, причиной давки стало слишком большое число участников, которые приехали со всей провинции, чтобы попрощаться с Сулеймани. В результате время похорон генерала было перенесено. Новая информация о проведении мероприятия должна быть объявлена позже.