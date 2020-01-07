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В Белом доме заявили, что Сулеймани готовил убийство американских дипломатов и военных

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен отметил, что на эти планы указывали разведданные

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /ТАСС/. Иранский генерал Касем Сулеймани, убитый в Багдаде, планировал в ближайшее время произвести атаки на американских дипломатов и военных. С таким заявлением выступил во вторник утром в эфире телеканала Fox News помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

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"Президент [США Дональд Трамп] всегда открыто говорил о том, что его главной задачей является защита американских граждан, и разведданные, которые были в нашем распоряжении, информация, которая была у нас и которую мы считаем очень весомой, указывала на то, что Сулеймани и те, с кем он был в сговоре, готовились убить большое число американских дипломатов и солдат в ближайшие дни, - сказал О'Брайен. - Именно по этой причине президент санкционировал эту операцию, которая была успешно проведена военными Соединенных Штатов".

Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Тегеран пообещал Вашингтону жестко ответить на это.

Действия американцев, с 29 декабря наносящих удары по шиитским группировкам в Ираке, вызвали критику иракских властей и вопрос о правомочности действий коалиции во главе с Вашингтоном. 5 января парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода из страны всех иностранных войск. Президент США Дональд Трамп отказался это делать, пригрозив Ираку "беспрецедентными санкциями".

Теги
СШАИранГибель иранского генерала Касема СулейманиОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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